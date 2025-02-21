«Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что в настоящий момент остается ряд технических нюансов оформления регистрационных действий, которые клубы решают совместно с РПЛ и РФС.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне на его счету голевая передача в 21 матче во всех турнирах.