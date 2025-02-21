Ленини считает, что мечта Галицкого про 11 воспитанников осуществима

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини назвал президента клуба Сергея Галицкого амбициозным человеком с большим сердцем.

—Как часто вы общаетесь с Сергеем Галицким?

— Недавно совсем разговаривали. Говорили о футболе, команде. Мы действительно воспринимаем Сергея Николаевича как отца — он нам очень близок, всегда поможет. Это человек с большим сердцем, амбициозный, который хочет всегда выигрывать.

— Галицкий говорил, что его мечта — 11 воспитанников на поле. Как вы думаете, такая мечта осуществима?

— Мне кажется, да. У академии «Краснодара» много сильных выпускников. Возможно, это дело времени и когда-то у клуба на поле будет 11 воспитанников.

— Как вы думаете, без легионеров в команде можно стать чемпионом России?

— В принципе возможно. Почему нет? Если у тебя будет 11 качественных воспитанников, выиграть чемпионат возможно, — приводит слова Ленини «РБ Спорт».