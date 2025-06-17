Переход Даку в «Зенит» под угрозой срыва
Как стало известно «СЭ», переход футболиста «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» в настоящий момент под вопросом, хотя выглядел решенным делом — переговоры подтверждали как в Питере, так и в Казани.
Однако на финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва по экономическим причинам. Сторона футболиста просила зарплату около трех миллионов евро в год. Клуб из Санкт-Петербурга был готов платить 2,2 миллиона евро. Об этом также сообщал telegram-канал «Кафешка».
12 июня сообщалось, что «Рубин» получит 8,5 миллиона евро за 27-летнего игрока. «Зенит» предложил Даку зарплату более 3,5 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне албанский футболист сыграл 29 матчей за казанский клуб во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 6 результативных передач.
Положение команд
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|И
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|П
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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