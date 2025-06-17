Переход Даку в «Зенит» под угрозой срыва

Как стало известно «СЭ», переход футболиста «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» в настоящий момент под вопросом, хотя выглядел решенным делом — переговоры подтверждали как в Питере, так и в Казани.

Однако на финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва по экономическим причинам. Сторона футболиста просила зарплату около трех миллионов евро в год. Клуб из Санкт-Петербурга был готов платить 2,2 миллиона евро. Об этом также сообщал telegram-канал «Кафешка».

12 июня сообщалось, что «Рубин» получит 8,5 миллиона евро за 27-летнего игрока. «Зенит» предложил Даку зарплату более 3,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне албанский футболист сыграл 29 матчей за казанский клуб во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 6 результативных передач.