Источник: в «Сочи» могут произойти изменения в руководстве

В «Сочи» могут уволить генерального директора клуба Дмитрия Рубашко и спортивного директора Андрея Орлова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, пост генерального директора может занять Сергей Новиков, который известен по работе в сочинском хоккейном клубе.

«Сочи» в сезоне-2024/25 занял пятое место в турнирной таблице первой лиги и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.