«РБ Спорт»: «Рубин» получит за трансфер Даку 8,5 миллиона евро плюс бонусы

За трансфер форварда Мирлинда Даку «Рубин» получит 8,5 миллиона евро, а также бонусы за достижения игрока и клуба. Общая сумма, которую может заработать «Рубин», превышает 10 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

Контракт футболиста с «Рубином» действовал еще год, но в нем не были предусмотрены отступные. Это значит, что «Рубин» мог сам назначать цену за трансфер. При этом уже предстоящей зимой Даку мог начать переговоры с другими клубами, а летом 2026 года уйти свободным агентом.

По данным источников, «Зенит» предложил 27-летнему форварду выгодные условия контракта — зарплата составит более 3,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Даку сыграл в 29 матчах «Рубина» во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 6 результативных передач.