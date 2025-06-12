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«РБ Спорт»: «Рубин» получит за трансфер Даку 8,5 миллиона евро плюс бонусы

«Рубин» получит за трансфер Даку 8,5 миллиона евро плюс бонусы
Камила Абдурахманова
корреспондент
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

За трансфер форварда Мирлинда Даку «Рубин» получит 8,5 миллиона евро, а также бонусы за достижения игрока и клуба. Общая сумма, которую может заработать «Рубин», превышает 10 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

Контракт футболиста с «Рубином» действовал еще год, но в нем не были предусмотрены отступные. Это значит, что «Рубин» мог сам назначать цену за трансфер. При этом уже предстоящей зимой Даку мог начать переговоры с другими клубами, а летом 2026 года уйти свободным агентом.

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По данным источников, «Зенит» предложил 27-летнему форварду выгодные условия контракта — зарплата составит более 3,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Даку сыграл в 29 матчах «Рубина» во всех турнирах, забив 15 голов и сделав 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
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Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
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17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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