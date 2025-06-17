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Семин заявил, что с уходом Кварацхелии из «Локомотива» потерял часть души

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как отреагировал на уход вингера Хвичи Кварацхелии из московской команды.

Грузинский футболист выступал за железнодорожников в 2019 году на правах аренды из «Рустави», после чего перешел в «Рубин».

«Для меня все это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души. Хвича уже тогда был необыкновенным игроком. Это к вопросу о компетентности людей, которые посчитали, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят. Это самое страшное в футболе: люди пришли, чуть-чуть поработали — и куда-то делись. Как я мог это воспринять? Спасибо, молодцы? Конечно, я совсем другого мнения был», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

За «Локомотив» Кварацхелия провел 10 матчей, в которых отметился одним голом. В январе этого года 24-летний грузин стал игроком «ПСЖ», вместе с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов. После финала Лиги чемпионов он вошел в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.

Источник: Чемпионат
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Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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