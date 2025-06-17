Семин заявил, что с уходом Кварацхелии из «Локомотива» потерял часть души

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как отреагировал на уход вингера Хвичи Кварацхелии из московской команды.

Грузинский футболист выступал за железнодорожников в 2019 году на правах аренды из «Рустави», после чего перешел в «Рубин».

«Для меня все это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души. Хвича уже тогда был необыкновенным игроком. Это к вопросу о компетентности людей, которые посчитали, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят. Это самое страшное в футболе: люди пришли, чуть-чуть поработали — и куда-то делись. Как я мог это воспринять? Спасибо, молодцы? Конечно, я совсем другого мнения был», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

За «Локомотив» Кварацхелия провел 10 матчей, в которых отметился одним голом. В январе этого года 24-летний грузин стал игроком «ПСЖ», вместе с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов. После финала Лиги чемпионов он вошел в десятку претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.