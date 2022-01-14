Переговоры ЦСКА с «Лиллем» по Языджи находятся в финальной стадии

Переговоры ЦСКА с «Лиллем» по Языджи находятся в финальной стадии

ЦСКА близок к заключению сделки по трансферу полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Переговоры находятся в финальной стадии, сообщает журналист Николо Скира.

Речь идет об аренде с последующим правом выкупа 24-летнего турка

В текущем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль». Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 15 миллионов евро.