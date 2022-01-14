Игроки «Спартака» прошли медосмотр после выхода из отпуска

В одной из клиник на северо-западе Москвы игроки «Спартака» прошли традиционное обследование после выхода из отпуска.

У красно-белых проверили сердечно-сосудистую систему, сделали им рентген и УЗИ внутренних органов, провели лабораторные исследования. Футболисты прошли по кабинетам лора, невролога, окулиста, психолога, стоматолога, хирурга и других специалистов.

Завтра, 15 января, за два дня до вылета на первый сбор в ОАЭ, спартаковцев ждет тест на функциональную готовность в тренажерном зале и на поле.