Полузащитник Кулишев расторг контракт с «Факелом»

Полузащитник Артем Кулишев покинул «Факел». Контракт с 28-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кулишев покинул «Факел» ?



Полузащитник Артем Кулишев покинул нашу команду. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Благодарим за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! ??

#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/hd7j4OuAEJ — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 14, 2022

В «Факел» Артем Кулишев перешел летом 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Олимп ФНЛ полузащитник принял участие в 24 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.