«Пари НН» рассчитывает вернуться на домашнюю арену в сентябре

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о сроках возвращения команды на домашний стадион.

«Мы очень хотим, чтобы команда вернулась на стадион в сентябре», — приводит ТАСС слова гендиректора.

Функционер надеется, что ремонтные работы домашней арены закончатся в августе, после чего начнется работа по доведению газона до необходимого состояния.

Из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде «Пари НН» проведет первый домашний матч в сезоне-2025/26 против «Краснодара», запланированный на 20 июля, в Казани. Матч 3-го тура РПЛ между нижегородцами и «Локомотивом» может пройти в Саранске. Как отметил Мелик-Гусейнов, на данный момент идет процесс получения лицензионных разрешений для проведения игры на «Мордовия-Арене».