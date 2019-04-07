12:21 | Футбол — РПЛ

Перед матчем "Локомотив" - "Зенит" выступит группа "7Б"

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"Локомотив" организовал культурную программу перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита". Перед игрой фанатов на "РЖД-Арене" ждут мастер-класс по приготовлению шаурмы или шавермы (блюдо в Москве и Санкт-Петербурге традиционно называется по-разному), игра в стрит-бол и выступление рок-группы "7Б". 

В перерыве на Восточной трибуне ожидается специальное шоу барабанщика и пианиста.

 

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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