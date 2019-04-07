Перед матчем "Локомотив" - "Зенит" выступит группа "7Б"

"Локомотив" организовал культурную программу перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита". Перед игрой фанатов на "РЖД-Арене" ждут мастер-класс по приготовлению шаурмы или шавермы (блюдо в Москве и Санкт-Петербурге традиционно называется по-разному), игра в стрит-бол и выступление рок-группы "7Б".

В перерыве на Восточной трибуне ожидается специальное шоу барабанщика и пианиста.

Мы ждём вас на "РЖД Арене" сегодня уже в 17:00.

Будем слушать хорошую музыку, разбираться в отличиях шаурмы от шавермы (!!!) и просто наслаждаться столичной весной 😍



До #ЛокоЗенит менее 7 часов. pic.twitter.com/sAmmEw3djS – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 7 апреля 2019 г.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)