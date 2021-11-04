Российские арбитры не получили указание следовать примеру Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандеса и назначать повторные 11-метровые удары, как это произошло в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).

Испанский судья, дебютировавший в главном клубном турнире Европы, проявил излишнее рвение и наказал зенитовцев Деяна Ловрена и Вильмара Барриоса за то, что они формально нарушили правила игры. Рефери внимательно следил за тем, чтобы игроки до удара не зашли в штрафную площадь. А Барриос начал нарушать положенное расстояние, забежав в «дугу», а затем в штрафную. Был заступ и у Ловрена.

Эпизод с пенальти в матче «Ювентус» — «Зенит».

Другой западноевропейский арбитр, более опытный и авторитетный, повел бы себя иначе. И не повторил бы пенальти. Ведь ни Ловрен, ни Барриос никак не повлияли на Пауло Дибалу, выполнившего первый 11-метровый удар.

К примеру, иначе поступил поляк Шимон Марчиняк, судивший игру «Бавария» — «Бенфика» (5:2). На 45+1-й минуте вратарь португальской команды Одиссеас Влаходимос поймал мяч после удара Роберта Левандовски с 11-метровой отметки. До удара бомбардира мюнхенцев в штрафную площадь вбежали два игрока гостей. Арбитр не стал обращать на это внимания и продолжил игру, не назначив повторный пенальти.

Эпизод с пенальти в матче «Бавария» — «Бенфика».

Не перебивался пенальти в игре чемпионата Италии между «Ромой» и «Ювентусом». Об этом напомнил главный тренер римлян Жозе Моуринью, выложивший стоп-кадры в своем аккаунте в Instagram.

На последнем брифинге судей РПЛ глава департамента судейства РФС Витор Мануэл Мелу Перейра не сказал ни слова о том, что нужно изменить трактовку правил, и назначать повторные 11-метровые. В чемпионате России наши арбитры не прибегают к такой мере, если не соблюдающий расстояние игрок никак не влияет на то, что происходит после удара с 11-метровой отметки. Они назначают повторный пенальти, если, допустим, защитник-нарушитель успевает первым подбежать к отскочившему от вратаря или штанги мячу и выбивает его за пределы штрафной или если партнер бившего оказывается первым на добивании.

Так в последние годы поступают и многие судьи в других европейских лигах. Эрнандес-Эрнандес в определенной степени их работу усложнил. Потому что теперь в похожих ситуациях тренеры, игроки, болельщики и журналисты будут ставить испанца в пример и говорить о непоследовательности.