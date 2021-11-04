Оздоев вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сообщил, что возобновил тренировки в общей группе.

«Первый день пошел в группе», — написал у себя в Twitter Оздоев.

Первый день пошел в группе ??) — ??? Ozdoev (@E27A) November 4, 2021

В сезоне-2021/22 Оздоев принял участие в 2 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями. 28-летний россиянин получил травму колена на 9-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1) 24 июля и с тех пор не появлялся на поле.