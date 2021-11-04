Рианчо отреагировал на слова Глушакова о желании вернуться в «Спартак»
14:37
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о желании вернуться в московский клуб.
«Гераклит как-то сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Думаю, я ответил», — сказал Рианчо «СЭ».
Ранее Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил 6 мячей.
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