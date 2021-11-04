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Рианчо отреагировал на слова Глушакова о желании вернуться в «Спартак»

14:37
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о желании вернуться в московский клуб.

«Гераклит как-то сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Думаю, я ответил», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате России и забил 6 мячей.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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