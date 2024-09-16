Павлюченко — о желании Дзюбы побить рекорд Лоськова: «Будет тяжело, но ему по силам сделать это»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил шансы форварда «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.

«Дзюба же такой форвард, если он разыграется и будет в хорошей форме, то может за матч 2 забить и 2 отдать. Поэтому думаю, что будет тяжело, но ему это по силам. Желаю Артему побить этот рекорд, если он хочет. Понятно, больше шансов забивать и отдавать в домашних матчах. Потому что «Акрон» дома и на выезде — две разные команды. У Дзюбы есть бомбардирские качества, он может оказаться в нужном месте. Поэтому даже с «Акроном» он способен это сделать. В каждой домашней игре пускай хотя бы одну голевую отдает, и все будет нормально», — сказал Павлюченко «СЭ».

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол + пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).

Александр Абустин