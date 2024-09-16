Махачев — о фильме про Черенкова: «Отношусь к кино про спортсменов только положительно»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал скорый выход в прокат фильма о Федоре Черенкове.

— Отношусь к фильмам про спортсменов только положительно, — сказал Махачев. — Любой такой фильм развивает патриотизм, любовь к футболу, чтобы люди занимались спортом. Главное, чтобы человек был занят полезным делом.

— Вам что-то говорит фамилия Черенкова?

— Я не такой большой любитель футбола, сильно не слежу, но начал больше смотреть футбол, когда махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ.

Ранее послом фильма «Федя. Народный футболист» стал бывший футболист «Спартака» Георгий Джикия.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.