Павел Погребняк: "Не могу поверить в интерес к Чалову из Англии – пока у парня не тот игровой уровень"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью "СЭ" признался, что не верит в интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову со стороны английских клубов. По его мнению, у Чалова пока не тот игровой уровень.

– Если бы позвонили из Англии и спросили, что думаете по поводу лучшего бомбардира минувшего чемпионата, армейца Чалова, какую бы дали характеристику?

– Где-то читал, что Чаловым интересуются пять топ-клубов Англии. Извините, но не могу в это поверить – пока у парня не тот игровой уровень. Вот кого-то из второй десятки АПЛ он еще может заинтересовать. Но для этого он еще слишком молод и вряд ли риск перехода туда был бы оправдан. Федор техничный, с голевым чутьем форвард, способный не только забить, но и сыграть на команду. И еще одно важное качество – он хорош в тесноте штрафной. Но, как сказал Аршавин, не думаю, что Клопп в курсе, кто такой Чалов. Значит парню надо зарабатывать имя. (Александр Львов)

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