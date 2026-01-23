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23 января, 19:50

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Кайсериспор» прислал предложение по Макарову. Пока сделка не завершена»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу команды над «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пенальти — 5:3) в матче международного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge.

— Приятно начинать первый матч года с победы. Было хорошее продвижение. Два разных состава. В обоих случаях удалось отыграться. Молодые ребята хорошо себя проявили. Двигаемся вперед. Соперники показали хороший уровень. Они готовятся к решающему раунду азиатской лиги чемпионов. Отдельно спасибо Слуцкому.

— Макаров уезжает в «Кайсериспор»?

— Прислали предложение, ответили согласием. Пока сделка не завершена.

— Арсен Захарян больше не нужен клубу. «Динамо» заберет его?

— Пока не рассматривали вопрос. Будем обсуждать его. В целом у нас команда укомплектована.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Кайсериспор» хочет взять россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом.

Денис Макаров выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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