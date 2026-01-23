Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Кайсериспор» прислал предложение по Макарову. Пока сделка не завершена»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу команды над «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пенальти — 5:3) в матче международного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge.

— Приятно начинать первый матч года с победы. Было хорошее продвижение. Два разных состава. В обоих случаях удалось отыграться. Молодые ребята хорошо себя проявили. Двигаемся вперед. Соперники показали хороший уровень. Они готовятся к решающему раунду азиатской лиги чемпионов. Отдельно спасибо Слуцкому.

— Макаров уезжает в «Кайсериспор»?

— Прислали предложение, ответили согласием. Пока сделка не завершена.

— Арсен Захарян больше не нужен клубу. «Динамо» заберет его?

— Пока не рассматривали вопрос. Будем обсуждать его. В целом у нас команда укомплектована.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Кайсериспор» хочет взять россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом.

Денис Макаров выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.