Ларин считает, что «Локомотиву» не стоит увольнять Галактионова: «Я вообще не понимаю претензий к нему»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Локомотив» занимает должное ему место. Почему он должен быть выше других команд? Михаил Михаилович нормально работает, команда на своем месте. Слишком многого добились в первой части сезона, поэтому сейчас ощущение, что идет регресс. Но я ничего страшного не вижу. Я вообще не понимаю претензий к Галактионову. Абсолютно не понимаю. Я считаю, что человек должен продолжить работать», — сказал Ларин «СЭ».

«Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.