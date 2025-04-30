Хайруллин — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Хороший футбол. Надеюсь, таких игр много будет в чемпионате России»

Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился впечатлениями от посещения матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:2).

— Я в первый раз был на этом стадионе («Лукойл Арена»), — цитируют «Известия» Хайруллина. — Игра получилась классная, атмосфера тоже: эмоции, болельщики, полные трибуны. Хороший футбол. Надеюсь, таких игр много будет в чемпионате России. И болельщиков будет приходить еще больше.

— Не ходили на матч «Зенита», который в тот же день играл в Москве с «Динамо»?

— Не успели, поскольку в это время была у нас в сборной тренировка в Новогорске. Матч «Зенита» был днем, а к вечеру, когда играли «Спартак» и ЦСКА, мы уже освободились, поэтому была возможность сходить. Так бы с удовольствием сходили на «Зенит» и поддержали наших ребят из Петербурга.