Каманцев: «Не проблема — публиковать рейтинг судей. Проблема в другом»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, как работает система оценок судьям в РПЛ.

«Слушайте, рейтинг — очень интересная тема, очень специфическая для нас. Объяснить будет довольно сложно, но я попробую. Все размышляют о рейтинге судей как о некоей очень простой вещи: ошибка плюс, ошибка минус, пошел верх-вниз, но возникает вопрос взаимодействия в бригаде: мог видеть, не мог видеть, сложность момента и прочее. Любая двойка, условно говоря, не двойка, а текущий рейтинг, который создан ФИФА из системы оценок, она подразумевает, что у тебя по ключевой ошибке либо пятерка, либо двойка. И некая такая дискретность, которая, честно, на большой дистанции чемпионата, как правило, справедлива. Но когда мы проводили оценку в том числе ассистентов, ВАР, мы поняли, что это очень сложная система. Не проблема — публиковать рейтинг. Проблема в том, чтобы самому этот рейтинг воспринимать и говорить, что он справедлив абсолютно. Поэтому мы столкнулись с некоторыми сложностями и были вынуждены именно рейтинг, не систему оценок, дополнить параметрами, которыми бы делали систему более объективной.

Для большего понимания могу рассказать о ВАР, потому что ВАР оценка как раз супердискретная. Вмешался — плюс, не вмешался , прошел матч, ничего, получил условно семерку, это идет тебе в рейтинг. У тебя было семь матчей, в них не произошло ничего, ты никуда не вмешался, только офсайд-линии строил, это техническое решение за него, бонус не дается. У тебя рейтинг 7, как будто бы хороший. У другого судьи случилось 10 вмешательств, но при этом в матче было три правильных и одно неправильное. Система оценок построена так, что у тебя будет оценка 6, минус 1. То есть у тебя будет двойка, при том что ты много совершил позитивного. И в этом нет справедливости.

Другой нюанс — это когда у тебя случились очень простые ситуации и ты как ВАР работал очень мало. Просто показал момент, и все. И делал это долго, выбрал не лучший ракурс, но итоговое решение правильное. Инспектор тебе ставит бонус. Итоговое решение правильное. Но другой ВАР в более сложной ситуации разобрался быстро, хорошие ракурсы, хорошее объяснение, все сделал четко и объективно, у него тоже бонус плюс один. Поэтому мы в своем рейтинге учли скорость принятия решения, подбора ракурсов, которые как раз менеджер ВАР делает, и сложность ситуации. Публиковать когда будем? Летом», — сказал Каманцев.