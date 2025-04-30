Каманцев: «Не проблема — публиковать рейтинг судей. Проблема в другом»
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, как работает система оценок судьям в РПЛ.
«Слушайте, рейтинг — очень интересная тема, очень специфическая для нас. Объяснить будет довольно сложно, но я попробую. Все размышляют о рейтинге судей как о некоей очень простой вещи: ошибка плюс, ошибка минус, пошел верх-вниз, но возникает вопрос взаимодействия в бригаде: мог видеть, не мог видеть, сложность момента и прочее. Любая двойка, условно говоря, не двойка, а текущий рейтинг, который создан ФИФА из системы оценок, она подразумевает, что у тебя по ключевой ошибке либо пятерка, либо двойка. И некая такая дискретность, которая, честно, на большой дистанции чемпионата, как правило, справедлива. Но когда мы проводили оценку в том числе ассистентов, ВАР, мы поняли, что это очень сложная система. Не проблема — публиковать рейтинг. Проблема в том, чтобы самому этот рейтинг воспринимать и говорить, что он справедлив абсолютно. Поэтому мы столкнулись с некоторыми сложностями и были вынуждены именно рейтинг, не систему оценок, дополнить параметрами, которыми бы делали систему более объективной.
Для большего понимания могу рассказать о ВАР, потому что ВАР оценка как раз супердискретная. Вмешался — плюс, не вмешался , прошел матч, ничего, получил условно семерку, это идет тебе в рейтинг. У тебя было семь матчей, в них не произошло ничего, ты никуда не вмешался, только офсайд-линии строил, это техническое решение за него, бонус не дается. У тебя рейтинг 7, как будто бы хороший. У другого судьи случилось 10 вмешательств, но при этом в матче было три правильных и одно неправильное. Система оценок построена так, что у тебя будет оценка 6, минус 1. То есть у тебя будет двойка, при том что ты много совершил позитивного. И в этом нет справедливости.
Другой нюанс — это когда у тебя случились очень простые ситуации и ты как ВАР работал очень мало. Просто показал момент, и все. И делал это долго, выбрал не лучший ракурс, но итоговое решение правильное. Инспектор тебе ставит бонус. Итоговое решение правильное. Но другой ВАР в более сложной ситуации разобрался быстро, хорошие ракурсы, хорошее объяснение, все сделал четко и объективно, у него тоже бонус плюс один. Поэтому мы в своем рейтинге учли скорость принятия решения, подбора ракурсов, которые как раз менеджер ВАР делает, и сложность ситуации. Публиковать когда будем? Летом», — сказал Каманцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2