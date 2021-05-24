Паулу Фонсека просил у «Спартака» 5,5 миллионов евро
«Спартак» рассматривал Паулу Фонсеку на пост главного тренера команды. Как утверждает «РБ Спорт», переход 48-летнего специалиста сорвался из-за высокой зарплаты.
Португалец потребовал у «Спартака» 5,5 миллионов евро. В то время, как штаб Руя Витории по данным «СЭ» суммарно будет зарабатывать в столичном клубе около 3,5 миллиона евро.
Ранее «Спартака» официально утвердил главным тренером клуба Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.
21 мая Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о выходе из совета директоров клуба. Она не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.
После завершения текущего сезона серии А Фонсека покинет «Рому». Его место займет Жозе Моуринью.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/obshhij-godovoj-byudzhet-na-shtab-vitorii-3-6-mln-evro-fonseka-prosil-5-5-mln-evro/
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