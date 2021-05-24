Руй Витория: «Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал свое назначение и отметил, что для него большая честь представлять такой клуб.

«Готов к новому испытанию! Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как «Спартак», особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успеха!» — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Специалист заменил на этом посту Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании сезона. Контракт рассчитан на два года.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он также возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику». Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

По данным «СЭ», зарплата Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.