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26 февраля, 18:40

Мостовой высказался о завышенных зарплатах в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о завышенных зарплатах в российском футболе.

«Мы на эту тему уже лет 20 говорим. Ясно, что есть раздутые зарплаты, а в футболе — тем более. Никто не говорит, что слишком много платят Неймару, Месси, Гризманну и Мбаппе, однако как они и играют! Я много лет прожил за границей и видел, как люди могут зарабатывать. Но там умеют считать деньги. Финансами не разбрасываются. Другое дело, когда сопоставимые деньги получают люди, которые так не играют и никогда не будут играть. Но опять же, как это исправить, если кто-то с большими финансами приходит и платит? Конечно, я тоже за то, чтобы поднять зарплаты врачам, пенсии поднять», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

По итогам 2022 года самым высокооплачиваемым игроком мира стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его заработная плата в парижском клубе составила 110 миллионов, а еще 55 миллионов футболист получил благодаря рекламным контрактам.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/02/26/mostovoj-nikto-ne-govorit-chto-slishkom-mnogo-platjat-nejmaru-messi-grizmannu-i-mbappe-za-granicej-umejut-schitat-dengi-imi-ne-razbrasyvajutsja
Александр Мостовой
Килиан Мбаппе
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Олег Дмитриев

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