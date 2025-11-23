«Пари НН» — «Зенит»: Вендел удвоил преимущество сине-бело-голубых

«Зенит» забил второй гол в матче с «Пари НН» в 16-м туре РПЛ — 2:0.

На 70-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Вендел.