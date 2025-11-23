Футбол
Сегодня, 16:26

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

Руслан Минаев

Московское и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ. Начало игры — в 17.30 мск.

«Динамо» Москва: Лунев, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Фомин, Нгамале, Бителло, Гладышев, Сергеев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Кудравец, Скопинцев, Маухуб, Бабаев, Кутицкий, Осипенко, Зайдензаль, Маринкин, Макаров, Окишор.

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, И. Аззи, Шумахов, Алибеков, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Глушков, Мрезиг, Джавад, Агаларов.

Запасные: Волк, Аларкон, М. Аззи, Джабраилов, Гаджиев, Ражаб, Зинович, Сердеров, Миро, Мастури.

«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
Смородская: «Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Мне нравится Карпин, но для него путь туда закрыт»
«Пари НН» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
«Зенит» обыграл «Пари НН» и возглавил таблицу РПЛ
«Зенит» победил «Пари НН» на выезде: онлайн-трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
2
 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
3
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
7
 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
9
 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
12
 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
13
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 7 1 2
Вся статистика

