«Пари НН» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

22 июля, в субботу, «Пари НН» дома сыграет с «Зенитом» в матче первого тура сезона-2023/24 чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, начало — в 15.15 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00.

В сезоне-2022/23 сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России. Нижегородцы, которых тренирует Сергей Юран, сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.

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