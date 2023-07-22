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Сегодня, 13:45

«Пари НН» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Тренер Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

22 июля, в субботу, «Пари НН» дома сыграет с «Зенитом» в матче первого тура сезона-2023/24 чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, начало — в 15.15 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00.

В сезоне-2022/23 сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России. Нижегородцы, которых тренирует Сергей Юран, сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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