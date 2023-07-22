Игрок «Краснодара» Олусегун заявил, что отказался от предложения «Ниццы» этим летом

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о предложении «Ниццы» этим летом.

— Был интерес «Ниццы» или других клубов?

— Мне пришлось отвергнуть их предложения, не хочу пока туда ехать.

— То есть вы просто сказали нет?

— Да, — сказал Олусегун «СЭ».

Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.