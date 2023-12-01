Трансляция игры РПЛ «Пари НН» — «Урал» на «Матч ТВ» начнется в 19.25 мск 2 декабря

2 декабря «Пари НН» на своем поле в Нижнем Новгороде сыграет против «Урала» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Урал» в текстовом формате можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет на ТВ и сайте matchtv.ru видеотрансляцию «Пари НН» — «Урал». Прямой эфир начнется в 19.25 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Премьер» (начало — в 18.30).

«Пари НН» с тренером Сергеем Юраном набрали 21 балл, занимая девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке с 19 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.