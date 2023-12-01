В «Пари НН» рассказали подробности о сотрудничестве с Романцевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» подробности о сотрудничестве клуба с легендарным тренером Олегом Романцевым.

Ранее генеральный директор «Пари НН» в своем телеграм-канале сообщил, что Романцев займет должность советника в клубе.

«Пока что сотрудничество Романцева и «Пари НН» строится на добровольной основе, контракта нет. Та дружба, которая есть с Олегом Ивановичем и клубом, строится по принципам наставничества и помощи в качестве советника. Считаю, что эта дружба должна перерасти в формальные отношения. Нам очень приятно, что Олег Иванович дружит с нами, помогает нам, дает советы. Мы очень гордимся этим. У клуба много направлений, в которых требуется участие людей с колоссальным опытом. Это спортивная и управленческая повестки, работа с болельщиками. Мы не ставим границы для Олега Ивановича и для других наших партнеров», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 16-го тура занимает девятое место в чемпионате России, набрав 21 очко.