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Сегодня, 19:27

В «Пари НН» рассказали подробности о сотрудничестве с Романцевым

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» подробности о сотрудничестве клуба с легендарным тренером Олегом Романцевым.

Ранее генеральный директор «Пари НН» в своем телеграм-канале сообщил, что Романцев займет должность советника в клубе.

«Пока что сотрудничество Романцева и «Пари НН» строится на добровольной основе, контракта нет. Та дружба, которая есть с Олегом Ивановичем и клубом, строится по принципам наставничества и помощи в качестве советника. Считаю, что эта дружба должна перерасти в формальные отношения. Нам очень приятно, что Олег Иванович дружит с нами, помогает нам, дает советы. Мы очень гордимся этим. У клуба много направлений, в которых требуется участие людей с колоссальным опытом. Это спортивная и управленческая повестки, работа с болельщиками. Мы не ставим границы для Олега Ивановича и для других наших партнеров», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 16-го тура занимает девятое место в чемпионате России, набрав 21 очко.

Олег Романцев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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 - : -
4.12 19:30
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П
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Спартак

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