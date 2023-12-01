РПЛ: расписание матчей и прямые трансляции игр РПЛ 2 и 3 декабря

2 декабря, в субботу, стартует 17-й тур чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024. Он завершится 4 декабря игрой между московским «Динамо» и «Рубином». «СЭ» публикует информацию о расписании матчей и прямых трансляциях (время начала — московское).

Расписание матчей и прямые трансляции игр 17 тура РПЛ 2 и 3 декабря

2 декабря. 14.00. «Факел» — «Балтика»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер»

2 декабря. 16.30. «Сочи» — «Крылья Советов»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер»

2 декабря. 19.30. «Пари НН» — «Урал»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

3 декабря. 14.00. ЦСКА — «Ростов»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 декабря. 16.30. «Краснодар» — «Оренбург»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 декабря. 16.30. «Локомотив» — «Зенит»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

3 декабря. 19.00. «Ахмат» — «Спартак»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер»

4 декабря. 19.30. «Динамо» — «Рубин»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

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