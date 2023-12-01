Тихий: «Юрану нравится, когда футболисты общаются культурно и без мата»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о работе с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«Юран нравится, когда футболисты общаются культурно и без мата. Если на тренировках что-то случайно выскочит, штрафовать, конечно, не будет. Запрещены, скорее, оскорбления или мат в обычном общении. Как-то раз сидели разговаривали с ребятами, и я что-то очень эмоционально рассказывал, ругался. И тут вдруг появился Николаич: «Тебе что, книжку по литературе выдать? Слова нормальные хоть подучишь». Ну я там как-то выкрутился, так что обошлось без штрафа (смеется)», — рассказал Тихий Sport24.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. Под руководством 54-летнего специалиста команда в сезоне-2022/23 заняла 13-е место и смогла сохранить место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах против «Родины».

В нынешнем сезоне после 16 туров нижегородский клуб идет 9-м в чемпионате России, набрав 21 очко.