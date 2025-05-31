«Сочи» обыграл «Пари НН» и вышел в РПЛ, нижегородцы вылетели в первую лигу

«Сочи» на выезде победил «Пари НН» в ответном стыковом матче за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 3:1.

Счет на 21-й минуте открыл капитан гостей Кирилл Заика. На 45+4-й минуте их преимущество с пенальти удвоил Мартин Крамарич, а спустя три минуты словенец забил с игры и оформил дубль.

Единственный гол хозяев на 84-й минуте с пенальти забил Хуан Боселли.

«Сочи» одержал победу по сумме двух матчей (первая игра — 1:2) и спустя год вернулся в РПЛ. Команда вылетела из высшего дивизиона в сезоне-2023/24. «Сочи» занял пятое место в Мелбет-Первой лиге, но попал в переходные матчи вместо «Черноморца», который не получил лицензию для участия в РПЛ.

«Пари НН» вылетел в Мелбет-Первую лигу. Нижегородцы выступали в РПЛ с 2021 года.

Отметим, что занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

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