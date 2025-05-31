«Динамо» объявило об уходе Фабиана Бальбуэны

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул команду, сообщает пресс-служба бело-голубых.

33-летний парагваец ушел в связи с истечением контракта с клубом.

Бальбуэна выступал за «Динамо» с лета 2021 года. Он провел 89 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. С командой защитник дважды становился бронзовым призером чемпионата России.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500. Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков