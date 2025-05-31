«Пари НН» — «Сочи»: Крамарич реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей

«Сочи» удвоил преимущество в счете в ответном стыковом матче против «Пари НН» за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 2:0.

На 45+4-й минуте Мартин Крамарич реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку защитника нижегородцев Виктора Александрова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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