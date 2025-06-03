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Агент Роши: «Виллиан — лучший защитник в РПЛ. Он сыграл важную роль в успехе ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре 30-летнего бразильца в прошедшем сезоне.

«Виллиан, вероятно, провел свой лучший индивидуальный сезон, с тех пор как переехал в Россию. Индивидуальные награды, которые он завоевал, а теперь и Кубок России завершают великолепный сезон. Он очень счастлив. На мой взгляд, на данный момент Виллиан — лучший защитник в РПЛ. Он сыграл важную роль в успехе ЦСКА в этом сезоне. Достаточно вспомнить, что Роша помог команде провести 19 матчей без поражений. Он провел в этом сезоне 35 матчей, ЦСКА в 20 из них сыграл на ноль. Теперь Виллиану нужно провести время со своей семьей, чтобы восстановиться, а затем начать готовиться к новому сезону», — сказал Кампеделли «СЭ».

Роша в прошлом сезоне провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 59 очками, также армейцы в девятый раз в истории стали обладателями Кубка России.

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Виллиан Роша
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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