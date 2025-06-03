Агент Роши: «Виллиан — лучший защитник в РПЛ. Он сыграл важную роль в успехе ЦСКА»

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре 30-летнего бразильца в прошедшем сезоне.

«Виллиан, вероятно, провел свой лучший индивидуальный сезон, с тех пор как переехал в Россию. Индивидуальные награды, которые он завоевал, а теперь и Кубок России завершают великолепный сезон. Он очень счастлив. На мой взгляд, на данный момент Виллиан — лучший защитник в РПЛ. Он сыграл важную роль в успехе ЦСКА в этом сезоне. Достаточно вспомнить, что Роша помог команде провести 19 матчей без поражений. Он провел в этом сезоне 35 матчей, ЦСКА в 20 из них сыграл на ноль. Теперь Виллиану нужно провести время со своей семьей, чтобы восстановиться, а затем начать готовиться к новому сезону», — сказал Кампеделли «СЭ».

Роша в прошлом сезоне провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ с 59 очками, также армейцы в девятый раз в истории стали обладателями Кубка России.