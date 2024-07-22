«Пари НН» — «Рубин»: видео голов

«Рубин» победил «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

3-я минута. Зе Турбо — 1:0

5-я минута. Даку — 1:1

33-я минута. Зотов — 1:2

42-я минута. Вада — 1:3

71-я минута. Царукян — 2:3

90+1-я минута. Кабутов — 2:4

«Рубин» набрал 3 очка и расположился на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» (0 баллов) — 13-я строчка.