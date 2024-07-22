«Зенит» идет первым, у «Рубина» вторая позиция: турнирная таблица РПЛ после 1-го тура

В понедельник, 22 июля, завершился 1-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В заключительном матче тура «Рубин» на выезде одержал победу над «Пари НН» со счетом 4:2.

После всех игр на первом месте в турнирной таблице располагается действующий чемпион РПЛ «Зенит» с 3 очками. Вторую строчку занимает «Рубин» (3 балла). Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (3).

В зоне вылета на данный момент находятся «Спартак» (0), у которого 15-я позиция, и «Крылья Советов» (0) — 16-я.

Следующий тур чемпионата России пройдет с 26 по 28 июля.