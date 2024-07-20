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Сегодня, 08:00

РПЛ: «Крылья Советов» против «Зенита», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи 1-го тура

Ана Горшкова
Корреспондент
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Максим Глушенков (слева), Андрей Мостовой (в центре) и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

20 июля, суббота

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

21 июля, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо Мх

22 июля, понедельник

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Рубин

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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