«Пари НН» — «Рубин»: ничья после первого тайма

«Пари НН» и «Рубин» не сумели открыть счет в первом тайме матча в 15-м туре РПЛ — 0:0.

Команды нанесли один удар в створ на двоих в первом тайме — казанцы единожды попали в ворота нижегородцев.