Гудиев рассказал, что Дзюба развеселил раздевалку «Акрона» после победы над «Динамо»

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев после победы над московским «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ ответил на вопрос о своей независимости от форварда Артема Дзюбы.

37-летний нападающий из-за травмы не принял участия в игре с бело-голубыми. Он пропустил второй матч РПЛ подряд.

— Что сказал Дзюба после игры?

— Дзюба зашел в хороших эмоциях, развеселил нас, поздравил.

— Согласен с Дзюбой, что «Акрон» сильнее «Динамо» сейчас?

— Я бы так не сказал.

— Можно ли сказать, что вы независимы от Дзюбы?

— Я бы так не сказал. Мне удобно давать на него передачи. Всей команде так удобнее.

— На что способна команда?

— Наши игры придают нам уверенности, должны зарабатывать больше очков.

— Вдохновляет ли тебя пример «Балтики»?

— «Балтика» лично меня очень удивляет. Это открытие этого сезона.