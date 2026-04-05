«Пари НН» — «Ростов»: Роналдо открыл счет ударом головой на 30-й минуте

«Ростов» открыл счет в матче против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 30-й минуте нападающий гостей Роналдо ударом головой отправил мяч в ворота.