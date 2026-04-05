«Пари НН» — «Ростов»: Роналдо открыл счет ударом головой на 30-й минуте
«Ростов» открыл счет в матче против «Пари НН» в 23-м туре РПЛ — 1:0.
На 30-й минуте нападающий гостей Роналдо ударом головой отправил мяч в ворота.
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|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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6
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|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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