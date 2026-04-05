«Динамо» Махачкала — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Балтика» сыграют в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Балтика» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 22 туров премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрало 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Балтика» с 42 очками располагается на пятой строчке в чемпионате России.

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