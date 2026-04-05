«Спартак» поздравил Федуна с 70-летием

«Спартак» поздравил Леонида Федуна с юбилеем. 5 апреля ему исполнилось 70 лет.

Пресс-служба московского клуба опубликовала поздравление экс-президенту в социальных сетях «красно-белых».

«Сегодня 70 лет исполняется Леониду Арнольдовичу Федуну — человеку, чье имя навсегда вписано в историю «Спартака». Леонид Арнольдович внес неоценимый вклад в развитие клуба, его инфраструктуры и укрепление спортивных позиций команды. Его поддержка позволила «Спартаку» реализовать масштабные проекты и оставаться одним из флагманов российского футбола. Благодарим Леонида Арнольдовича за преданность красно-белым цветам и верность традициям «Спартака». Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения», — говорится в сообщении.

Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год. За это время «красно-белые» выиграли один чемпионат России, шесть раз становились серебряными призерами и один раз бронзовыми.