«Пари НН» уступил «Родине», но сохранил прописку в РПЛ

«Пари НН» в ответном переходном матче РПЛ уступил «Родине» со счетом 0:2.

Отличились Иван Тимошенко и Амур Калмыков.

Общий счет по сумме двух встреч 3:2 в пользу «Пари НН». Таким образом, нижегородцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Родина» продолжит выступление в первой лиге.