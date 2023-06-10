Сперцян отказался комментировать слухи об интересе «Аякса»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не стал комментировать информацию о том, что в его услугах заинтересован «Аякс».

— Было бы интересно тебе поиграть в «Аяксе»?

— Не буду комментировать это.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.