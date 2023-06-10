Посредники предлагали услуги Бителло «Спартаку», московский клуб не заинтересован в трансфере игрока

Посредники предлагали услуги полузащитника «Гремио» Бителло нескольким российским клубам, в том числе «Спартаку» и «Зениту», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые в данный момент не рассматривают вариант с переходом бразильца, так как ищут футболиста с другими игровыми качествами и техническим функционалом.

Ранее журналист Диого Росси со ссылкой на Диего Торбеса сообщил о том, что представители одного российского клуба наблюдали за игрой Бителло в Бразилии и намерены осуществить трансфер полузащитника в летнее трансферное окно. «Гремио» рассчитывает получить около 10 миллионов евро за 70% прав на игрока.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл 27 матчей за бразильский клуб, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.