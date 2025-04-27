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Судейство

Сегодня, 17:14

«Пари НН» пошутил, что в матче с «Ахматом» были опробованы новые правила футбола

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Судья Павел Шадыханов и защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный судейству в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

В добавленное ко второму тайму время главный судья Павел Шадыханов после вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота нижегородцев из-за того, что мяч попал в руку защитнику команды Кириллу Гоцуку. Голкипер Никита Медведев отбил удар защитника грозненцев Надера Гандри, но Шадыханов после ВАР-проверки объявил о том, что пенальти нужно пробить заново. В этот раз к мячу подошел форвард «Ахмата» Максим Самородов, но Медведев отразил и этот удар.

Эпизод матча &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;.«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили

«В матче «Пари НН» — «Ахмат» впервые опробовали новые правила футбола!

После долгого анализа игр по всему миру было принято решение о том, что удары в голову в футболе теперь не наказываются (или наказываются минимально), как руками, так и ногами. По мнению экспертов, это повысит зрелищность нашего любимого вида спорта! Кроме того, по желанию пенальти в конце матча можно перебивать неограничинное количество раз.

Инсайдеры сообщают, что уже в следующем туре впервые в мировом футболе матч завершится после того, как владельца мяча позовут домой», — говорится в публикации «Пари НН».

Также нижегородцы прикрепили к посту скриншоты спорных эпизодов матча.

«Пари НН» благодаря победе над «Ахматом» поднялся на 12-е место с 23 очками. «Ахмат», также набравший 23 очка, идет на 14-й строчке, уступая нижегородцам и занимающим 13-е место «Химкам» по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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В «Химках» рассказали о посещаемости матча с «Акроном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
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Никита Каккоев

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 22 1 6
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