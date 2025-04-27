«Химки» — «Акрон»: Вера реализовал пенальти и вывел хозяев вперед

Полузащитник «Химок» Лукас Вера вывел свою команду вперед в матче 26-го тура РПЛ против «Акрона» — 2:1.

На 29-й минуте аргентинец реализовал пенальти в ворота тольяттинцев.

Вера забил шестой гол в чемпионате России-2024/25. Хавбек принял участие во всех матчах «Химок» в этом сезоне.