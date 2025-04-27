В «Химках» рассказали о посещаемости матча с «Акроном»

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о количестве болельщиков на матче 26-го тура РПЛ против «Акрона».

«К началу второго тайма посещаемость матча составила 1523 человека», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Арена Химки», на которой подмосковная команда проводит домашние матчи, вмещает 18 636 человек.